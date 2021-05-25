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В начале этой недели было объявлено, что правительство Китая хочет ограничить добычу и торговлю криптовалютой. Пока неясно, каковы будут конкретные ответные меры, но есть подозрения, что майнеры будут вынуждены прекратить свою работу. Два источника из американского издания TechNode утверждают, что многие майнеры криптовалюты уже рассматривают возможность переезда в Северную Америку.

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Нынешний курс китайского правительства предполагает избавление от любых финансовых рисков и достижение экономической стабильности в стране. К числу наибольших рисков, способных негативно повлиять на экономику, относят криптовалюту.

Внутренние источники TechNode в Китае утверждают, что тысячи тысяч ферм с asic-майнерами вскоре перевезут в Северную Америку. В частности, в Техас или Канаду. В кругах майнеров считается, что это два самых благоприятных места для добычи виртуальной валюты. В то же время глава криптобиржи Diginex Джастин д'Анетан сообщил журналистам, что оставшаяся часть китайских майнеров, скорее всего, переедет в соседние страны: Монголию, Казахстан и Афганистан. Что будут делать менее крупные владельцы криптовалюты – пока что неизвестно.

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