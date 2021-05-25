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Большая часть майнеров Китая намерена переехать в Америку, чтобы продолжить добывать биткоины

Тысячи тысяч ферм ASIC скоро переедут.
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В начале этой недели было объявлено, что правительство Китая хочет ограничить добычу и торговлю криптовалютой. Пока неясно, каковы будут конкретные ответные меры, но есть подозрения, что майнеры будут вынуждены прекратить свою работу. Два источника из американского издания TechNode утверждают, что многие майнеры криптовалюты уже рассматривают возможность переезда в Северную Америку.

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Нынешний курс китайского правительства предполагает избавление от любых финансовых рисков и достижение экономической стабильности в стране. К числу наибольших рисков, способных негативно повлиять на экономику, относят криптовалюту.

Внутренние источники TechNode в Китае утверждают, что тысячи тысяч ферм с asic-майнерами вскоре перевезут в Северную Америку. В частности, в Техас или Канаду. В кругах майнеров считается, что это два самых благоприятных места для добычи виртуальной валюты. В то же время глава криптобиржи Diginex Джастин д'Анетан сообщил журналистам, что оставшаяся часть китайских майнеров, скорее всего, переедет в соседние страны: Монголию, Казахстан и Афганистан. Что будут делать менее крупные владельцы криптовалюты – пока что неизвестно.
Источник.

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Да я в шоке какая толпа ботов налетела на эту новость. Комменты читать просто противно бывает.
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
Leff
16:44
Это скорее уже не технический, а политсрачный ресурс, и пенисосов, развешивающих ярлыки, типа ZeroCooolX и Ренегада - с его дебильно нацистскими простынями - здесь тоже полно. А учитывая, что существ...
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
Lamerusha Lat
16:43
Пока манатки соберут, пока переберутся, пока обживутся, к новому году запустят мощности, там и курс скаканёт до $100К.
Большая часть майнеров Китая намерена переехать в Америку, чтобы продолжить добывать биткоины
Red Cat
16:42
Там кстати как я знаю тариф от потребления зависит, если не ошибаюсь, так что оттуда их могут попереть ща милую душу. Аля экспансия китайской крипты угрожает баксу ☝️🙂
Большая часть майнеров Китая намерена переехать в Америку, чтобы продолжить добывать биткоины
Lamerusha Lat
16:40
Замечательно будет засасывать пыль.
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
t3chmob
16:40
Российская действительность. Главная страница сайта раком под ФСБ и положение администрации одно из двух: пособническое или безальтернативное, под жёстким давлением. На DTF еще дышится, тут признаков ...
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
VRoman
16:39
А от сети отключаться не обязательно. Ночью счётчик в одну сторону крутится, днём в другую.
Майнинг угрожает экологии, ведь только Биткоин потребляет энергии больше, чем Швеция или Украина
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