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В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков

Минимизировать собственные затраты майнеры решили самым лёгким путём.
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Не самая малая часть интернета недолюбливает майнеров не только из-за дефицита видеокарт. Как правило, эти люди добывают свои виртуальные монеты незаконными методами. Всем известно, что майнинг требует слишком много электричества, однако переизбыток его использования встречается не так часто. Чтобы не платить за свой бизнес, владельцы криптовалюты ищут обходные методы. Которые, к слову, найти не сложно.

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Пример – вчерашний визит украинской полиции на одну из крупных ферм В Кривом Роге. Её хозяин использовал одновременно 55 мощных видеокарт, несколько ноутбуков, столько же материнских плат и 12 блоков питания. Если бы он платил за электричество со "своего кармана", никто бы не стал задавать вопросов. Однако, как выяснилось, майнер незаконно подключился к коммунальным сетям, вследствие чего его майнинг оплачивало государство и жители района, у которых он и воровал электроэнергию.

Сейчас держателю фермы грозит срок от трех до восьми лет. Какую именно криптовалюту он добывал – не сообщается, однако с такими мощностями можно рассматривать в качестве варианта только биткоин и эфир. Едва ли какая-нибудь другая валюта отбила бы ему стоимость покупки и установки такого количества оборудования.
Источник.

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