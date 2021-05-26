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Окружной суд США по округу Колумбия вчера издал окончательное постановление, отменяющее данный корпорации Xiaomi статус "Коммунистической китайской военной кампании" или Communist Chinese military company (CCMC), который запрещал американцам инвестировать в китайского гиганта потребительских технологий и покупать акции.

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В интервью The Verge компания рассказала, что выражает благодарность в первую очередь своим пользователям, сотрудникам, партнёрам и акционерам за оказанное доверие и поддержку. Генеральный директор Xiaomi вновь подтвердил, что его компания – прозрачная, открытая, публичная, независимая и справедливая корпорация. С сегодняшнего дня она возобновит предоставление пользователям надежных продуктов и услуг бытовой электроники, а также начнёт неустанно создавать удивительные продукты по честным рыночным ценам, чтобы, как говорится в заявлении, каждый в мире смог наслаждаться инновационными технологиями.

США выдали Xiaomi статус CCMC 14 января этого года, в последнюю неделю правления администрации Трампа. В следующем месяце Xiaomi подала в суд на министерство обороны Америки, а в марте выиграла право на предварительную апелляцию. Хотя Xiaomi и удалось выйти из путаницы с правительством США, администрация Байдена не дала никаких указаний насчёт более жестоких санкций в отношении Huawei. Ситуация с этим китайским производителем до сих пор остаётся нерешённой.

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