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Team Group представила максимально выгодный для майнеров SSD с гарантией на 12 лет

Иными словами, гарантийный срок составляет 144 месяца.
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Рано или поздно каждый майнер сталкивался с проблемой износа устройств. Увы, в мире криптовалют этого в принципе избежать пока никому не удавалось. Похоже, что с развитием новых технологий у майнеров таки появится шанс не уходить в постоянный минус из-за покупки лишнего оборудования.

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Достаточно жёсткие правила приобретения техники приучили нас к тому, что вернуть неподходящие устройства обратно в магазин по прошествии определённого срока практически невозможно. Продавцы могут не принять товар по тысячам причин, а гарантийные сроки иногда ставят меньше рекомендуемых. Например, на некие товары гарантия может не превышать года. На другие – два, иногда три. Не суть. А теперь представьте условного майнера Chia Coin, который купил себе жёсткий диск большого объёма, а через время он вышел из строя. Гарантия кончилась, деваться некуда. Только покупать новый, что в итоге оказывает сильный негативный след на самом процессе майнинга.

Условным "добытчикам" Chia повезло больше остальных майнеров: компания Team Group специально для них анонсировала SSD M.2 на PCIe 3.0 вместительностью в 1 и 2 Тб. Максимальное количество данных, доступное для записи на SSD – 12 тысяч Тб, а гарантия на накопитель составляет 12 лет. Другими словами, 144 месяца. По информации производителя, скорость записи и чтения будет достигать 3400 и 3000 Мбайт/с соответственно. Стоимость осталась нераскрытой.
Источник.

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