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Оценивая доступность видеокарт, может показаться, что топовый чип сейчас хотят купить абсолютно все. По всему миру они в дефиците, но американский розничный магазин newegg неизвестным способом смог получить целую партию лучших устройств на рынке. В неё входят следующие карты: Gigabyte RTX 3080 ($1 435), Asus RTX 3070 ($745), Gigabyte RTX 3070 ($925), Zotac RTX 3060 12GB ($520), Gigabyte RTX 3060 Vision ($705), Gigabyte RTX 3060 Eagle ($615).

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В комплекте с некоторыми видеокартами бесплатно идут топовые материнские платы. Например, Gigabyte RTX 3080 и X570 Aorus Master за 1 435 долларов, Gigabyte RTX 3070 и X570 Aorus Elite за 925 долларов, Gigabyte RTX 3060 Vision с X570 Aorus Elite WiFi за 705 долларов и Gigabyte RTX 3060 Eagle с B550 Aorus Elite за 615 долларов.

Что касается самой низкой цены на мощнейший графический процессор, стоит обратить внимание на Gigabyte RTX 3060. Он на данный момент продается на eBay по цене более 750 долларов, хотя рекомендуемая цена не должна превышать 375 долларов. По производительности его можно сравнить только с RTX 2070. Два года назад это была карта за 500–600 долларов. RTX 3070 представляет собой среднее звено между 3060 и 3080. За переход с 3070 на 3080 можно купить 2 модели Asus RTX 3070 и превратить свой компьютер в почти суперкомпьютер.