Как рассказывают Западные СМИ, коррупция в Америка побеждена почти полностью. Вероятно так оно и есть, но в некоторых моментах стране до сих пор мешают более старинные и до сих пор нерешённые проблемы. Например, пиратский произвол. Морские разбойники до такой степени запугали власти и крупные корпорации, что последние готовы терять десятки миллиардов долларов, лишь бы не отдавать в руки пиратов особо ценную технику вроде новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Хотя, с другой стороны, уже очень скоро этого звания он лишится. Космодром Куру в Южной Америки никак не может получить в своё распоряжение перспективную разработку из-за эгоистичного поведения Панамских пиратов, затевающих похищение аппарата в районе одноимённого канала и мешающих полноценному освоению вселенной.

Стоимость телескопа так велика, что лишний раз в сети не афишируется, зато известен его размер – 6.5 метров. Продать прибор после похищения злоумышленники вряд ли смогут, поэтому их единственный вариант – требовать у NASA выкуп. Помня аналогичный инцидент 1984 года, научные исследователи не решаются осуществлять транспортировку без надёжного сопровождения полностью вооруженных военных крейсеров, готовых в любой момент вступить в бой.