Минцифры вновь призывает разрешить правоохранителям получать местоположение любого пользователя
Конфиденциальность пользователей в современном мире ценится выше всего. Нынешние технологии позволяют в полной мере обеспечить сохранность любых данных в интернете. На их разглашение имеют право только провайдеры и операторы, и то, в очень исключительных ситуациях. Таковые в повседневной жизни практически не встречаются. В том числе и в случае, если пользователь нарушил закон.
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В особо тяжёлых случаях, когда иного выхода не остаётся, правоохранители могут подать запрос и получить информацию с мобильных устройств нарушителей, но не их текущее местоположение. В пирамиде всей конфиденциальной информации местоположение граждан стоит на самом верху, а чуть под ним размещаются телефонные разговоры, звонки, SMS и т.д. Недавно Министерство цифрового развития или Минцифры порекомендовало ввести в закон «О связи» ряд важных поправок.
Связаны они, как несложно догадаться, с разрешением правоохранителям без решения суда вычислять местоположение пользователей посредством GPS-трекинга. На данный момент определять, где находится человек, можно лишь в том случае, если он пропал более трёх дней назад. Когда поправки одобрят, и одобрят ли вообще, неизвестно. В прошлом похожие попытки отклонялись из-за несоответствия с конституцией.
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