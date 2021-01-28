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Судя по высокой популярности игр GTA, даже спустя поколения тайтлы приносят Rockstar бешеные деньги. По оценкам, в 2018 году компания заработала более 6 миллиардов долларов на GTA 5, считающейся относительно новой даже на сегодняшний день. Совсем недавно студия объявила, что игру переиздадут на PlayStation 5 и Xbox Series X. Теперь же появилась информация более масштабного характера.

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Состоявшийся между двумя инсайдерами Rockstar Games (Mach1bud и WildBrick142) диалог дал поклонникам старых легендарных игр надежду увидеть ремастеры на новом движке. Администратор одного из форумов, посвящённых GTA 5, добавил к посту "Скоро" теги III и SA и VC. Они, как вы уже догадались, обозначают три игры: GTA III, San Andreas и Vice City.

Вскоре после этого первый инсайдер под ником Mach1bud изменил своё сообщение, добавив, что переиздания культовых тайтлов Rockstar не за горами. В конце сообщения было сказано, что геймеры сами поймут, о чём идёт речь, через 90 дней, то есть в последних числах апреля текущего года. Надёжны ли сведения, никто не знает. Ранее предполагалось, что студия работает на GTA 6. Следовательно, чтобы совместить разработку новой части и ремастеров, компании нужно будет нанимать в разы больше сотрудников и процесс создания займёт дольше 90 дней.