Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Кажется, все старания фанатов не прошли даром. Трейлеры, логотипы и даже карты для Grand Theft Auto 6 внесли свой вклад в развитие игры. Новая утечка, правильнее сказать, очевидное подтверждение процесса разработки GTA 6 появилось в соц. сети Twitter. Его опубликовал музыкальный продюсер Чико Кан, в Twitter известный под ником @CKanzz.

реклама

Он, ссылаясь на письмо, отправленное ему главным директором по вопросам международных связей Rockstar Games Ричардом Барнсом, рассказывает о его интересном содержимом. Главным и одновременно самым важным фактом из письма чётко выделяется приглашение поработать в Rockstar над созданием музыки для нескольких крупных проектов. Один из которых, по словам самого Барнса, будет огромным. Все они, учитывая, что точное количество неизвестно, выйдут или будут анонсированы в этом году.

анонсы и реклама RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь





Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Нет никаких сомнений, что тот самый "огромный" проект – это ничто иное, как долгожданная Grand Theft Auto 6. Несмотря на ряд факторов, опровергающих утечку, письмо от Ричарда Барнсана на электронную почту музыканта подлинное. Сам Кан, разместив на своей странице данную запись, получил много критики и обвинений в том, что письмо не настоящее. Ни он, ни Rockstar ситуацию не комментируют.