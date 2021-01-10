Возможно GTA 6 выйдет уже в этом году – один из сотрудников Rockstar сказал о "большом проекте"
Кажется, все старания фанатов не прошли даром. Трейлеры, логотипы и даже карты для Grand Theft Auto 6 внесли свой вклад в развитие игры. Новая утечка, правильнее сказать, очевидное подтверждение процесса разработки GTA 6 появилось в соц. сети Twitter. Его опубликовал музыкальный продюсер Чико Кан, в Twitter известный под ником @CKanzz.
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Он, ссылаясь на письмо, отправленное ему главным директором по вопросам международных связей Rockstar Games Ричардом Барнсом, рассказывает о его интересном содержимом. Главным и одновременно самым важным фактом из письма чётко выделяется приглашение поработать в Rockstar над созданием музыки для нескольких крупных проектов. Один из которых, по словам самого Барнса, будет огромным. Все они, учитывая, что точное количество неизвестно, выйдут или будут анонсированы в этом году.
Нет никаких сомнений, что тот самый "огромный" проект – это ничто иное, как долгожданная Grand Theft Auto 6. Несмотря на ряд факторов, опровергающих утечку, письмо от Ричарда Барнсана на электронную почту музыканта подлинное. Сам Кан, разместив на своей странице данную запись, получил много критики и обвинений в том, что письмо не настоящее. Ни он, ни Rockstar ситуацию не комментируют.
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