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Фантазия по-китайски - анонсированы видеокарты Fantasy c производительностью на уровне Nvidia и AMD

Видеокарты обещают быть не слабыми.
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В октябре текущего года китайская компания Imagination представила сообществу оптимизированные графические ядра нового типа. Спустя некоторое время другая корпорация – Innosilicon, подписала с ней контракт на поставку самых мощных из них для производства собственных видеокарт с громким именем FANTASY. Если коротко, компания специализируется на сборке компьютерных систем для майнинга. В честь Нового года она решила поздравить своих пользователей с праздником посредством неожиданного анонса.

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На недавней 5G конференции в городе Гуанчжоу, проходившей с 26 по 28 января, была официально анонсирована линейка видеокарт FANTASY. Её предназначение – работа в сложных графических приложения х и программах для обработки 3D моделей, обработка разнообразных данных с большим объёмом, работа в облачных сервисах и, конечно, видеоигры. Как же без них.

Кроме прочих, пока ещё неизвестных технологий, которые разработчики раскрывать не хотят, из их сообщения удалось выяснить, что видеокарты имеют новейшую графическую память GDDR6. Она необходима для ИИ, VR и стабильного 4К. В пресс-релизе также сказано, что графические процессоры FANTASY для центров обработки данных предлагают передовую производительность в соответствии с международными стандартами, на том же уровне, что у AMD и NVIDIA.
Источник.

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