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Не секрет, что даже несмотря на огромное количество возвратов Cyberpunk 2077 она всё равно смогла выбиться в топ самых популярных игр. 13 миллионов копий было продано, хоть предварительная цифра от студии CD Projekt RED была на порядок выше – 28 миллионов. Успехом игры тут же воспользовались жадные до денег мошенники, желающие заработать на хорошем старте тайтла.

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Пример их активной и, между прочим, очень прибыльной деятельности, недавно был обнаружен аналитиком из лаборатории Касперского Татьяной Шишковой. Преступники решили сыграть на якобы существующей мобильной версии игры, которая уже доступна для официального скачивания в Google Play. Картинка и описание, вместе с массой положительных отзывов, долгое время убеждала доверчивых пользователей, пока незаконную деятельность наконец не рассекретили.

Не раз сообщалось, что мобильной версии Cyberpunk 2077 на данный момент не существует. Учитывая требования игры, не исключено, что под смартфоны её портируют только через 2-3 года. Схема работы вредоносной программы была довольно проста: после установки поддельный "Киберпанк" шифровал все данные смартфона, а после предлагал пользователю в течение 10 часов выкупить их за определённую плату (как правило, 500 долларов). Сейчас приложение удалено из всех магазинов.

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