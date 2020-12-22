Проводившиеся тесты показали, что видеокарты новой серии RTX 3000, а именно RTX 3070 и RTX 3080, входящие в средний ценовой сегмент, намного превосходят аналогичные RX 6800 и 6800 XT. Немного слабее их себя показала RTX 3060 Ti, однако, т.к. её стоимость составляет всего 30 000 рублей (400 долларов), на фоне RTX 2080 Super (стартовая цена – 53 000 рублей) она выглядит гораздо прогрессивнее.

В сравнении с другими графическими процессорами от портала engadget, видеокарта показала высокую производительность, более быструю работу трассировки лучей, чем у RTX 2060 Super, а также, что не менее важно – очень тихий и эффективный теплоотвод без лишних раздражающих звуков. Единственные минусы на данный момент – это ограниченная доступность. Лучше всего для неё подходят следующие разрешения: 1080p и 1440p.

В подтверждение своих высоких оценок видеокарты RTX 3060 Ti портал engadget привел результаты тестирования в двух играх: Shadow of the Tomb Raider и Hitman 2. Среди RTX 3080, 3070, 3060 Ti и 2060 Super бюджетная версия (3060 Ti) смогла добиться 88 fps в первой игре и 110 fps во второй. У 2060 Super значения не превышали 52/83 fps. Все тесты проводились в 1440p в связке с процессором Intel Core i7-8700K.

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