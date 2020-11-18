Так сложилось, что в этом году пандемия коронавируса принесла много бед. Например, из-за неё выпуск новых игровых приставок Sony PlayStation 5 чуть не отложили. В последний момент разработчики объявили, что большинству пользователей придётся подождать. Сколько – не уточняется. Пока всё игровое сообщество негодует, некоторые блогеры наоборот, всяческими способами развлекают публику и делают вид, что никакого дефицита консолей нет.

Известный Ютубер с ником Mega64 недавно снял видео под названием The PS5 Absolutely Cannot Play Discs. В нём он буквально уничтожает PS5. Процесс этот не занял много времени. Для того, чтобы сделать приставу не играбельной, потребовался майонез, гвозди, молоток, болгарка и крепкие руки. Занимательный сюжет для видео начался с того, что блогер, по видимому, приобрел цифровую версию PlayStation 5 вместо версии с дисководом. После того как он не обнаружил в ней подходящего разъёма, ему пришлось подключать сторонние инструменты.

Пропихнуть внутрь приставки диск с игрой не помогла ни порция майонеза, ни гвозди с молотком. В конце концов, разбив её об пол, Mega64 решил докончить дело с помощью старинного инструмента – болгарки. Конец видео не менее удивителен: Ютубер принёс остатки консоли в магазин, где попытался сдать устройство в ремонт. Ничего у него не вышло. Гарантия подобных случаев не предусматривает.