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Цена на GTA 6 может оказаться значительно больше прошлых игр серии

Похоже, Rockstar мало заработала на GTA 5.
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Наверняка об этом уже писали, но стоит напомнить: ещё в 2018 году главный босс компании Rockstar Дэн Хаузер чётко высказался по поводу релиза GTA 6. По его словам, пока должность президента США занимает Дональд Трамп, студия не намерена выпускать продолжение. Всё из-за того, что во время его правления стёрлась грань между сатирой и правдой. Любой комментарий о группировках Америки мгновенно устаревает. Уличных банд слишком много, все они разобщены и описывать жизнь одной из них просто невозможно.

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Мистер Хаузер пообещал лично проследить, чтобы GTA 6 не публиковалась во время президентства Трампа. Опираясь на события только что минувших дней, победа на выборах Америки в 2020 скорее всего достанется кандидату от партии демократов Джо Байдену. Количественный перевес голосов за его персону почти приблизился к финальной черте. В случае, если его официально признают следующим президентом Соединённых Штатов, в начале следующего года может состояться одно из самых долгожданных событий для геймеров. Речь идёт о релизе GTA 6.

Кроме того, на недавний вопрос инвесторов о том, могут ли дальнейшие игры GTA выходить бесплатно с включёнными внутриигровыми покупками, директор корпорации Take Two Штраус Зелник ответил, что у него постоянно складывается ощущение, что GTA 5 продаётся гораздо ниже той стоимости, на которую действительно заслуживает. Не исключено, что первые подробности Grand Theft Auto 6 мы увидим 20 января 2021 года.
Источник.

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