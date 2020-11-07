Прошлые исследования Яндекс.Маркета показывали, что по сравнению с февралём, маем или июнем, доля процессоров AMD в сентябре этого года резко сократилась. Практически на 5%. Четыре месяца подряд компания уходила в убытки, получая всё более низкие проценты. В конце концов, когда ситуация накалилась до предела, общее количество CPU от AMD уже не превышало 55,2%. На падение очень сильно повлияла смена самого популярного процессора в российской рознице.

До сих пор на первом месте по продажам CPU долгое время держался Ryzen 5 3600. Неплохой вариант, идеально подходящий для среднестатистического геймера. Из-за неожиданного подорожания на 7 с лишним процентов пользователи начали массово отказываться от Ryzen 5 3600 в пользу более бюджетного 5 2600. Сегодня его цена составляет примерно 11 тыс. рублей. За Ryzen 5 3600 просят минимум 20 тыс. рублей.

Теперь список наиболее востребованных процессоров возглавляет Ryz 5 2600. Следом за ним идёт Core i5-10400F от компании Intel. В связи с тем, что он стоит 13 тыс. рублей, степень его популярности возросла за месяц на 44%. Пока что статистика не изменилась кардинальным образом. Но это ещё может произойти, так как скоро AMD выпустит новые Ryzen 5000. Предварительные данные говорят, что младшая версия получит ценник в 27 тыс. рублей и, вероятно, сразу же окажется в пользовательском топе.