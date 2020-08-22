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Прошлые недели показали, что если разработчик какой-либо игры не спешит рассказывать подробности ведущихся разработок, фанаты сделают это за него. Отличным подтверждением этому является множество разновидностей недавно созданных карт для будущей Grand Theft Auto 6.

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Очевидно, поклонникам легендарной серии настолько понравилась последняя игра, что они просто не хотят отпускать её и хоть на минуту задумываться, что, возможно, она была последней, и ожидаемое продолжение не выйдет. С целью отдать GTA 5 дань уважения, фанаты собственноручно моделируют свои версии карт для GTA 6.



Эти несколько примеров (1, 2, 3) предполагают, что следующий проект Rockstar Games выйдет на консолях нового поколения, поэтому размеры игровых миров не играют важной роли. Потенциала PlayStation 5 и Xbox Series X должно хватить, чтобы удовлетворить желание пользователей.

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Совсем недавно пользователь Reddit с ником PeddarCheddar11 порадовал фанатов ещё одной картой, объединяющей в себе мир GTA 6 с миром одного из самых удачных и прибыльных разработок Rockstar – игрой Red Dead Redemption 2. На карте выделены 4 основных района: Pensa, Lemoyne, Del Castro и Amanevo.

Все они охватывают значительные части Северной и Южной Америки, а также территорию следующих штатов: Флорида, Луизиана, Алабама. Кроме этого присутствует своеобразная версия кубы (Del Castro) и конгломерат, состоящий из Панамы, Колумбии и северной части Бразилии. Конечно, для карты из RDR 2 тоже нашлось место.

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