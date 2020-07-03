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Несколько дней назад мы сообщали вам о том, что фанаты серии игр GTA не дремлют во время разработки новой игры (при условии, что она вообще разрабатывается), а усердно работают над созданием и улучшением прошлых частей или проектированием объектов для будущей GTA 6. В прошлый раз пользователь с ником WilliamBlakeBlake разместил на своей странице в Reddit карту для игры, которую из-за огромного масштаба вряд ли сможет загрузить даже новая консоль PlayStation 5.

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На этот раз другой фанат создал ещё большую карту, настолько большую, что детально рассмотреть её без приближения сложно. В ней размещены как маленькие объекты, например, заправки для машин и пешеходные переходы, так и огромные города: Los Santos, San Fierro, Sin Lake City, Vice City и Las Venturas. Именно они и легли в основу концепции карты.

Наибольшими размерами может похвастаться Los Santos. При детальном изучении города можно заметить, что в нём невероятное количество улиц и зданий. Разглядеть даже половину из них не выйдет. На карте изображены некоторые реальные озёра, а также известное природное образование Гранд-Каньйон. Среди тысяч разнообразных сооружений в верхнем левом углу автор разместил пристанище неонацистов. Рядом с ним виднеется флаг свастики, что вызвало много вопросов от пользователей, но сам создатель отметил, что относится к этому резко негативно и нарисовал подобное исключительно ради развлечения.

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