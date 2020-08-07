Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом мы сообщали вам, что фанат игр серии GTA решился на долгую и кропотливую работу – в ожидании шестой части пользователь с ником WilliamBlakeBlake самостоятельно смоделировал обширную карту огромных размеров, после чего выложил её на Reddit. Как оказалось, в тот раз его проект был лишь началом. Несколько дней назад пользователь вновь показал мир игры GTA 6, каким он видит его в будущем.

реклама

При сравнении с прошлой моделью, можно заметить, что нынешняя версия является продолжением и во множество раз превосходит предыдущую по размерам. К сожалению, по неизвестным причинам, пост на Reddit, содержащий прототип карты, был удалён самим создателем, поэтому как следует рассмотреть оригинал не удастся, но задолго до его удаления энтузиастам удалось сделать скриншоты.

Кроме невероятного размера, сразу бросается в глаза сходство карты GTA 6 с картой мира. Так, некоторые материки практически не изменялись, например, Австралия и Африка, а на юго-востоке последней даже заметен остров Мадагаскар. С другими метриками дело обстоит иначе: их разделили и уменьшили. К тому же, теперь их уже не шесть, а семь, считая вместе с Антарктидой. Масштаб карты объясняется лишь тем, что пользователь возлагает большие надежды на Rockstar Games и считает, что с выходом Grand Theft Auto 6 начнётся новая эра игр с открытым миром.

Источник.