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Во время ожидания продолжения любимой игры или чего-либо другого людям часто хочется вновь окунуться в уже пройденные моменты. Наверное, точно так себя чувствовал фанат Grand Theft Auto 5, когда самостоятельно рисовал карту для до сих пор не объявленной шестой части. Вчера мы сообщали вам о том, что релиз долгожданной игры всё ближе и ближе, но скорости, с который он приближается, многим недостаточно.

GTA 5 реклама Так, один из пользователей Reddit с ником WilliamBlakeBlake решил, что ждать релиза GTA 6 ещё долго, а подробной информации об игре ещё в несколько раз дольше, поэтому он сам нарисовал для неё более-менее реалистичную карту. В размерах она не уступает ни одной карте из любых современных игр. Если сравнивать её с другими частями, то можно смело сказать, что она огромная. Так, один из пользователей Reddit с ником WilliamBlakeBlake решил, что ждать релиза GTA 6 ещё долго, а подробной информации об игре ещё в несколько раз дольше, поэтому он сам нарисовал для неё более-менее реалистичную карту. В размерах она не уступает ни одной карте из любых современных игр. Если сравнивать её с другими частями, то можно смело сказать, что она огромная.

