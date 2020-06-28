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Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5

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Во время ожидания продолжения любимой игры или чего-либо другого людям часто хочется вновь окунуться в уже пройденные моменты. Наверное, точно так себя чувствовал фанат Grand Theft Auto 5, когда самостоятельно рисовал карту для до сих пор не объявленной шестой части. Вчера мы сообщали вам о том, что релиз долгожданной игры всё ближе и ближе, но скорости, с который он приближается, многим недостаточно.

GTA 5

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Так, один из пользователей Reddit с ником WilliamBlakeBlake решил, что ждать релиза GTA 6 ещё долго, а подробной информации об игре ещё в несколько раз дольше, поэтому он сам нарисовал для неё более-менее реалистичную карту. В размерах она не уступает ни одной карте из любых современных игр. Если сравнивать её с другими частями, то можно смело сказать, что она огромная.


GTA 6

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Создатель изобразил на своей карте много реальных мест, посетить которые стремятся многие туристы. Также на ней присутствуют и выдуманные городки или населённые пункты, отсутствующие на глобусах. Главную задачу, которую пользователь ставил при создании такой масштабной карты – это узнать, сможет ли загрузить её консоль нового поколения PlayStation 5 и хватит ли её мощи для того, чтобы в мельчайших деталях отобразить выдуманный им рельеф в игре. Тем не менее, основной проблемой при разработке подобной карты будет выступать нехватка контента. Как знают многие игроки GTA 5, в игре на каждом углу пользователей ждут какие-то приятные неожиданности, а на проектирование заданий и NPC для этой карты уйдут месяца, если не годы.

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rockstar games gta 5 gta 6 rockstar studios
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RadeoForce
02:27
Ему частенько от меня прилетало, видимо, надоело, психанул и правильно разогнал ее. Ну или же нарисовал наобум, мол, "отстань, Radeoforce"🤪
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020 (страница 2)
RadeoForce
02:25
Покажите мне 5700, которую я бы не уделал на веге64🤔Сток стоком, но у этих карт совсем разный разгонный потенциал
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020 (страница 2)
RadeoForce
02:17
Он танкист походу, или дотер
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
warmuza
02:15
У вас там соревнования что ли, кто более дебильную новость напишет?
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
RadeoForce
02:15
Давай расскажи, как поиграл в рдр2 в 60+ на ультрах в "2К"(омг, ну QHD же, или 1440р🙉), которые 2080ти не вывозит🤭
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
RadeoForce
02:13
Смысл от этого переезда, +15%? Они уж точно погоды не сделали бы
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warmuza
02:13
B чо? Много ли ты видел рекламы игр, где сразу выкладывали лучшие эпизоды?
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dmitry07
02:11
Это же реклама.
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