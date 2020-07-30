PlayStation 5 вновь показала своё превосходство – консоль Sony гораздо популярнее Xbox Series X
Недавно мы рассказывали вам о том, что по данным аналитического сервиса Google Trends, информацию о новой консоли Sony PlayStation 5 ищут в десять с лишним раз чаще, чем любые данные об Xbox Series X от Microsoft. Эти сведения позволили уверенно заявить, что перевес популярности уже сейчас находится на стороне PS5. Недавно это в очередной раз подтвердил опрос британской компании Experience12, созданный, чтобы показать, какое устройство больше ждут пользователи.
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Руководствуясь самыми точными данными, агенство попросило принять участие в опросе 3 000 человек любых возрастов. С 25 июня до 2 июля все опрошенные должны были ответить лишь на один простой вопрос: "Что вы выберете: PlayStation 5 или Xbox Series X?". Исходя из опубликованных результатов, 84% всех проголосовавших на данный момент отдают предпочтение приставке от Sony. Оставшиеся 16% намерены приобрести Xbox X.
Примерно 37% из тех, кто купит PlayStation 5, заберут её прямо в день релиза с полки любого магазина. Остальные либо приобретут консоль через некоторое время, либо подождут дольше в надежде на скидки и распродажи. Кроме этого, исследователи решили узнать, какую игру больше всего ждут геймеры. Оказалось, что с огромным перевесом (практически 50%) лидирует новая игра CD Projekt RED под названием Cyberpunk 2077.
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