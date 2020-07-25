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Уже долгие годы с каждым новым поколением консолей ведётся жестокая конкуренция между Sony (PlayStation) и Microsoft (Xbox). В то время как многие фанаты до сих пор не могут определиться, чью же сторону принять, похоже, с помощью Google можно легко дать ответ на волнующих всех вопрос: какая компания победит в битве следующего поколения и заработает лучший доход.

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Несмотря на отличия в технических характеристиках обоих приставок, за короткий период времени они стали самой обсуждаемой темой интернета, разговор о которой не прекращается и сейчас. Обратившись к популярному инструменту под названием Google Trends, который создан для мониторинга поисковых запросов, энтузиасты выяснили, что сейчас перевес явно на стороне Sony PlayStation 5.

Данную консоль пользователи искали чуть ли не в 10 раз больше, чем Xbox Series X от Microsoft, что и показывает преимущество Sony. Кроме того, что запросов, связанных с PS5, оказалось гораздо больше, практически во всех частях мира за определённые сроки люди искали её в интернете в несколько раз чаще. Даже если не брать во внимание тот факт, что месяц назад проходила прямая трансляция, во время которой показали дизайн приставки, поисковых запросов с её участием всё равно значительно больше. Естественно, данные Google Trends не обязательно отразятся на количестве продаж, ведь у нового поколения Microsoft по предварительным данным, более мощная "начинка".

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