Ubisoft выступает за снижение стоимости на игры
В последнее время всё чаще прослеживается тенденция подорожания видеоигр. Вначале разработчики поднимали цены на совсем незначительные суммы, пока стоимость не достигла большого, по меркам многих геймеров, значения. Так, без временной скидки RESIDENT EVIL стоит 3 500 рублей (50 долларов), Red Dead Redemption 2 – 4 000 рублей (56 долларов), а за Need for Speed Heat просят около 4 500 рублей (63 доллара). Безусловно, такие цифры вызывают бурю негативных эмоций как у самих игроков, так и у разработчиков, ведь покупать тайтлы за 50+ долларов станут лишь немногие.
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В связи с тем, что с выходом новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X ожидается очередное подорожание уже до 5 000 рублей (70 долларов), в недавнем отчёте о доходах компания Ubisoft, известная по таким играм, как Assassin's Creed, Watch Dogs, Tom Clancy's, Far Cry и т.д., заявила, что подорожание не затронет ни одну их игру, по крайней мере до следующего лета.
Игры будут стоить столько же, сколько и сейчас – не больше 4 300 рублей (60 долларов). Для компании это предел. Ситуация после весны следующего года сейчас неизвестна. Возможно, Ubisoft придётся сделать свои игры дороже, но в компании на этот счёт ничего не говорят. К слову, уже очень скоро популярная игра от Take-Two под названием NBA 2K21 получит ценник в 5 000 рублей (70 долларов).
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