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Полноценный релиз и начало продаж консолей нового поколения ещё не скоро. Обе компании (Sony и Microsoft) в этом году ведут активную маркетинговую кампанию по продвижению своих устройств, а также пытаются получить любое, пусть и незначительное преимущество перед конкурентом. Недавно в интернете появился инсайд, в котором говорилось, что Microsoft имеет крупный "козырь", сопоставимый с эффектным появлением PlayStation 5 во время прямой трансляции.

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В этой роли выступит младшая модель Xbox Series X под названием Xbox Lockhart, или как её величают в народе – Xbox Series S. До сих пор компания не представила её официально, но по поводу приставки уже активно ходят слухи. Инсайдеры в один голос заявляют, что Microsoft специально придерживают информацию о Xbox Lockhart, чтобы в решающий момент, когда конкуренция подойдёт к самой накалённой точке, выдвинуть "козырь" в виде младшей модели и окончательно одержать победу над Sony.

Недавно один из редакторов TheVerge Том Уоррен сделал на своей страничке в Twitter громкое заявление, непосредственно с этим связанное. По его мнению, CPU младшей модели Xbox будет мощнее, чем CPU PlayStation 5. Видеокарта же сможет поддерживать популярную сегодня функцию трассировки лучей, а разделение "нового поколения" на две ветки никак не затормозит прогресс. Покажут новую консоль уже в августе. Несмотря на то, что источник известный и авторитетный в делах СМИ, это не возводит его в ранг официальных сотрудников Microsoft, поэтому воспринимать данную информацию следует с некоторым скепсисом.

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