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Несколько дней назад мы писали о том, что крупнейшая платформа электронных товаров Amazon раскрыла предполагаемую цену на консоль следующего поколения PlayStation 5. Тогда анонимный продавец открыл предварительный заказ за 53 000 рублей (760 долларов), но это было до того, как Sony показала приставку во время мероприятия, а также рассказала, почему устройство будет поставляться в двух вариациях: с дисководом и без.

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Сегодня французское подразделение Amazon несколько часов подряд транслировало объявление о продаже PlayStation 5, после чего ответственные лица удалили запись. Однако, международное игровое сообщество оказалось быстрее. Скриншот с ценой моментально набрал много тысяч комментариев и стал одной из самых обсуждаемых тем за последние дни.

Исходя из данных скриншота, новая консоль Sony с оптическим приводом на старте продаж будет стоить 500 евро (примерно 39 000 рублей), а версия без дисковода – 400 евро (31 000 рублей) соответственно. По оценкам инсайдеров, сильных отклонений от стандартной суммы в 500 евро быть не может, ведь разработчики планируют сделать своё устройство максимально массовым и подходящим практически каждому фанату своей относительно лояльной ценовой категорией. Также на скриншоте видно, что релиз консоли намечен на 20 ноября, ровно за неделю до начала Чёрной пятницы.

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