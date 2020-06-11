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Уже сегодня вечером Sony планирует чуть больше рассказать о своей новой консоли PlayStation 5. В то время, как многих интересуют цены, отдельные источники из разных стран выдвигают свою стоимость на приставку. 4 дня назад магазин в Дании познакомил покупателей с ценой в 1 000 долларов (70 000 рублей), а сегодня новую цену выдвинул Amazon.

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Несколько часов подряд на сайте Amazon отображалась консоль PlayStation 5 объёмом 2 ТБ и вместе с ней её стоимость. Пока что существование этой модели компанией Sony официально не объявлено, но предполагается, что она выйдет к концу 2020 года. Короткое время приставка была видна по цене 760 долларов (53 000 рублей).

Спустя пару часов объявление о стоимость приставки загадочным образом исчезло, но к счастью, его успели запечатлеть. Судить о том, реальна ли цена, нельзя, ведь анонса на 2 ТБ модель ещё не было. Возможно, вскоре после старта продаж PS5 на 825 ГБ Sony начнёт поставлять модель с увеличенным объёмом, как это произошло с PlayStation 4, а представит её пользователям уже сегодня, но это маловероятно. Также сегодня утром на Amazon зарегистрировали консоль с 1 ТБ памяти по цене 700 долларов.

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