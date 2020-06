Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня вышло новое обновление для игры Call Of Duty: Modern Warfare, которое включает в себя начало четвёртого сезона. По первым данным оно действительно огромное и разнообразное. В игру добавили массу нового контента, пожертвовав объёмом. Игроки, загружающие обновление на Xbox One, неожиданно обнаружили, что не могут установить его из-за нехватки памяти, ведь оно занимает 84,8 ГБ.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Infinity Ward заблаговременно предупредила всех геймеров, что будущее обновление будет содержать очень много информации и, следовательно, весить немало гигабайт. На деле оказалось, что размер "обновы" в разы больше, чем можно было представить. Фанаты игры десятками тысяч раз упоминают фразу «84 ГБ» в Twitter, жалуясь, что им приходится удалять другие не менее важные и интересные игры, чтобы скачать одно лишь обновление Call Of Duty: Modern Warfare.

По сообщениям источника, проведённое расследование подтверждает большой размер файла. Стоит отметить, что многие популярные игры занимают гораздо меньший объём, чем Call Of Duty. Так, например Metro Exodus для Xbox One весит всего лишь 53,45 ГБ, а Far Cry 5 в жанре action-adventure всего 30 ГБ. В истории Call Of Duty это самый большой патч, побивший все рекорды Infinity Ward.

Источник.