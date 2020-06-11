Новое обновление для Call Of Duty: Modern Warfare занимает в два раза больше места, чем было заявлено разработчиками
Сегодня вышло новое обновление для игры Call Of Duty: Modern Warfare, которое включает в себя начало четвёртого сезона. По первым данным оно действительно огромное и разнообразное. В игру добавили массу нового контента, пожертвовав объёмом. Игроки, загружающие обновление на Xbox One, неожиданно обнаружили, что не могут установить его из-за нехватки памяти, ведь оно занимает 84,8 ГБ.
По сообщениям источника, проведённое расследование подтверждает большой размер файла. Стоит отметить, что многие популярные игры занимают гораздо меньший объём, чем Call Of Duty. Так, например Metro Exodus для Xbox One весит всего лишь 53,45 ГБ, а Far Cry 5 в жанре action-adventure всего 30 ГБ. В истории Call Of Duty это самый большой патч, побивший все рекорды Infinity Ward.
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