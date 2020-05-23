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Microsoft Solitaire до сих пор популярнее чем Dota 2 и CS:GO вместе взятые – сегодня игра отмечает тридцатилетие

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Всё чаще мы слышим, что проводятся различные киберспортивные чемпионаты по онлайн-играм, таким как Fortnite, Dota 2 или CS:GO. За последние годы их популярность возросла до невиданных высот, но несмотря на это, некоторые классические игры до сих пор опережают их по количеству активных игроков.

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Практически каждый человек старше 14 лет знаком со сборником карточных игр Solitaire. «Косынка» и «Паук» всегда пользовались огромным спросом, а сегодня сборнику исполнилось ровно 30 лет. Опубликованные недавно данные Microsoft показывают, что каждый месяц приложение открывают и проводят в нём время около 35-36 миллионов людей. Популярная среди молодёжи Counter-Strike: Global Offensive насчитывает 25 миллионов, а Dota 2 всего 8 миллионов. В сумме у этих двух игр получается 33 миллиона. Выходит, что даже вместе игры не могут достичь уровня Microsoft Solitaire. Каждый день в Solitaire проводят более чем 100 миллионов виртуальных партий.

Чтобы мотивировать пользователей к ещё большему увеличению статистики, Microsoft в честь юбилея сборника предложила всем игрокам побить существующий сейчас рекорд за один день. Кроме этого, компания выпустила две брендовые вещи: футболку и кружку с надписью "Microsoft Solitaire". Приобрести их можно на официальном сайте магазина.

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LorDex
13:10
Не вижу смысла до выхода 4ххх райзенов шевелиться. Учитывая что свою 970 планирую менять только или на ампер или на биг нави если вдруг случится чудо и он выстрелит.
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Владимир Иванов
13:08
Захожу в игру там нет ничего. Просто пустой ангар и все.
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ZEN3
13:06
Моя цель зарабатывать а не тратить время. Они с того что у них линукс ничего не имеют. Прийдет другой может все поменять как только это заглючит. 2 часа и новая система. В жизни часто бывает что денег...
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Валерий Квасов
13:05
Конечно молодцы) youtube.com/channel/UCpc_uUd25ObT3pQGbr5MpHg
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
LorDex
13:05
Слушай, я не имею в виду 3600 сборки. Это нормальный камень за свои деньги. Я о 8/16. Core i7-10700F 8/16 308$ Core i7-10700KF 8/16 362$ ryzen 7 3ххх 8/16 что то я на ямаркете дешевле 300$ не вижу. У...
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Goginator
13:05
бы ......
Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
D-IMA
13:05
Пока цены на матери и на процы завышены, как опустятся тогда и будешь говорить что амд слились, а пока как уже писали переплата 150-200$ чисто за 5%. Никто не спорит что интел быстрее в играх но не на...
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
Sergiu Bunacalea
13:03
Значит в конференции все врут и грош цена их экспертному мнению ? Получается что истина только в твоих словах?)))
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
Максим Ширшов
13:02
Сливай скорее свою платформу, пусть процессорами АМД пользуются те, кто умеют их оценить по достоинству.
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
Sergiu Bunacalea
13:02
Потому что мое мнение всегда основывается на фактах : https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=620860
Подтверждены данные о новых процессорах Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT - возросшие тактовые частоты, то же количество ядер и возросшая на 10% производительность
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