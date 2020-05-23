Microsoft Solitaire до сих пор популярнее чем Dota 2 и CS:GO вместе взятые – сегодня игра отмечает тридцатилетие
Всё чаще мы слышим, что проводятся различные киберспортивные чемпионаты по онлайн-играм, таким как Fortnite, Dota 2 или CS:GO. За последние годы их популярность возросла до невиданных высот, но несмотря на это, некоторые классические игры до сих пор опережают их по количеству активных игроков.
Чтобы мотивировать пользователей к ещё большему увеличению статистики, Microsoft в честь юбилея сборника предложила всем игрокам побить существующий сейчас рекорд за один день. Кроме этого, компания выпустила две брендовые вещи: футболку и кружку с надписью "Microsoft Solitaire". Приобрести их можно на официальном сайте магазина.
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