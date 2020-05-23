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Всё чаще мы слышим, что проводятся различные киберспортивные чемпионаты по онлайн-играм, таким как Fortnite, Dota 2 или CS:GO. За последние годы их популярность возросла до невиданных высот, но несмотря на это, некоторые классические игры до сих пор опережают их по количеству активных игроков.

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Практически каждый человек старше 14 лет знаком со сборником карточных игр Solitaire. «Косынка» и «Паук» всегда пользовались огромным спросом, а сегодня сборнику исполнилось ровно 30 лет. Опубликованные недавно данные Microsoft показывают, что каждый месяц приложение открывают и проводят в нём время около 35-36 миллионов людей. Популярная среди молодёжи Counter-Strike: Global Offensive насчитывает 25 миллионов, а Dota 2 всего 8 миллионов. В сумме у этих двух игр получается 33 миллиона. Выходит, что даже вместе игры не могут достичь уровня Microsoft Solitaire. Каждый день в Solitaire проводят более чем 100 миллионов виртуальных партий.

Чтобы мотивировать пользователей к ещё большему увеличению статистики, Microsoft в честь юбилея сборника предложила всем игрокам побить существующий сейчас рекорд за один день. Кроме этого, компания выпустила две брендовые вещи: футболку и кружку с надписью "Microsoft Solitaire". Приобрести их можно на официальном сайте магазина.