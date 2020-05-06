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NASA планирует снять художественный фильм в космосе с Томом Крузом в главной роли

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Последние дни интернет гудит о возможном полёте в космос астронавтов на борту космического корабля Crew Dragon. Для SpaceX и в частности Илона Маска это большое достижение, можно даже сказать историческое событие. Если всё пройдёт по плану, то полёт состоится 27 мая. Несмотря на невероятно быстрое развитие космических разработок, пока что они не достигли стадии туризма, чтобы спокойно путешествовать, фотографировать удивительные виды и массово снимать фильмы, но похоже, что один такой в ближайшее время появится на экранах.

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Вчера в сети появилась спорная информация о том, что NASA поручило знающим людям разработку первого художественного фильма в космическом пространстве. Главную роль будущей картины доверили актёру Тому Крузу. По имеющейся информации, участие в проекте также будет принимать компания SpaceX.

В отличие от других фильмов, об этом нет никакой информации. Абсолютно никакой, кроме слухов и недостоверных данных от сомнительных источников, рассказывать про которые мы не станем. Сказать о фильме можно лишь то, что на данный момент съёмки его кажутся фантастическими и практически нереалистичными. Возможно, фильм действительно состоится, и если это случится, то он точно соберёт огромные кассовые сборы во всех странах мира.
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