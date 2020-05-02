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Разница между старыми приставками и новой Xbox Series X сравнима с переходом от использования формата 2D к 3D — Фил Спенсер

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После того как все основные спецификации двух новых консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X были официально объявлены, разработчикам остаётся только поддерживать постоянный интерес и "подогревать" желание пользователей приобрести устройства в момент их выхода. Этим и стал заниматься глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, рассказывая про преимущества от новых игр.

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По традиции, самые интересные события мира технологий происходят в Twitter. На этот раз фанат игровых приставок Xbox, который владеет всеми последними версиями, поинтересовался у Фила Спенсера, чем же таким новые модели будут отличаться от старых и возможны ли кардинальные изменения, заметные обычным пользователям. На данный вопрос мистер Спенсер ответил чётко и ясно: во-первых, большое внимание сконцентрировано на технологии трассировки лучей, она будет великолепна. Во-вторых, по его словам, переход от старых приставок к новым уместно сравнить с революционным переходом от 2D к 3D.

Также много ресурсов ушло на внедрение и улучшении ещё одной полезной технологии – Dynamic Latency Input. Она позволяет значительно уменьшать задержку, которая появляется во время нажатия кнопок геймпада и выводом изображения на экран. Возможно, в Xbox Series X эта проблема полностью исчезнет.

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Разница между старыми приставками и новой Xbox Series X сравнима с переходом от использования формата 2D к 3D — Фил Спенсер
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