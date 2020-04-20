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Ведьмак 3 всегда отличался большим количеством заданий, NPC и другого контента. Мир игры заполнен очень плотно, но оказалось, что событий могло бы быть ещё больше, если бы разработчики не вырезали некоторые интересные детали. Сегодня мы расскажем вам про особенно интересные места, которые не попали в игру.

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"Кровь и вино"По сообщениям дизайнера Майлза Тоста, второе дополнение во время редактирования потеряло около половины квестов, чтобы не лишиться свойственной игре "тёмной" атмосферы и не показать её слишком весёлой. Как пример можно привести задание, в котором Ведьмака попросили найти утраченные драгоценности. После расследования выяснилось, что вора съели тролли. Наверное всем понятно, что дальше пришлось делать Ведьмаку, дабы отыскать пропажу.

"Похудевшие" острова Скеллиге

Красивые пейзажи островов Скеллиге тоже потеряли примерно треть своего изначального контента. По задумке, они должны были быть куда масштабнее. Дизайнер рассказывает, что из архипелага удалили 2 больших острова и большое количество маленьких. На них планировали раскидать второстепенные квесты.

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НовиградПодвергся изменению и Новиград. В книгах Аджея Сапковского он вырисовывался огромным городом с 30-и тысячным населением. При тестировании "книжного" города, разработчики поняли, что переборщили с размерами, ибо только на него могла бы уйти половина всего игрового времени, а создавать шаблонные, одинаковые задания в команде не хотели.

Боевая система

В оригинальной версии Ведьмака боевая система обыкновенная (удары, перекаты, блокировки), можно даже сказать, примитивная. Создатели же хотели внедрить другую модель ведения боя, красочную и эффектную, как в Mortal Kombat. С помощью ведьмачьего чутья, Геральт замедлял время и мог наносить удары по любым частям тела противников. Прицеливаться можно было даже в отдельные органы. Немного напоминает фаталити из культовой MK. Отказались от этого режима из-за потери динамичности.