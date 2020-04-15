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Несколько тайваньских источников вчера и сегодня сообщали о том, что TSMC развернул разработку 5-нм техпроцесса на полную мощность, и пандемия COVID-19 вовсе не влияет на ход событий. А вот с изучением 3-нм дело обстоит значительно хуже. По свежим данным, разработку новейшего технологического процесса на время заморозили. Этому есть несколько причин.

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Во-первых, главной причиной выступила нехватка оборудования, которое просто не производят в карантинных условиях. 6 месяцев – лишь испытательный срок, если дальше коронавирус не отступит, то длительность отсрочки увеличится. Во-вторых, в отличие от 5-нм, самый современный процесс ещё до конца не исследован. Его нужно досконально обработать и удостовериться в полной работоспособности. На это тоже нужно дополнительное время, а без наличия оборудования, ничего не получится.

Фабрика для производства 5-нм технологии подготовлена, а значит, что уже очень скоро результаты её производства появятся на рыке. Согласно источнику, через полгода спустя конца пандемии компания сможет реабилитировать всё оборудование и снова приступить к разработке. Южнокорейская фирма Samsung тоже испытывает глобальные проблемы с выпуском. 5-нм техпроцесс её производства отложен до лучших времён.

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