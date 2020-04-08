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Недавно мы сообщали о том, что кроме всех прочих интересных модов для The Witcher 3, выпустили один из самых интересных. Его разработчики предлагают сражаться с противниками, которые битва за битвой смогут полностью адаптироваться к механике игрока, и если не сменить стиль ведения боя, то Геральту точно не поздоровится. Сегодня данный мод обновили до новой версии, добавив в него несколько новых интересных функций, отрегулировав баланс.

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В последней версии модификации противники не смогут парировать удар, если их выносливость на исходе или уже кончилась. В некоторых моментах игры свойство броня будет заменено на сопротивление урону, так как использование самой брони, по мнению разработчиков мода, абсолютно бесполезно. Бонус силы атаки уменьшен с 15% до 10%. Также повысили здоровье вампиров (бруксов и альп) и на несколько процентов повысили шанс критического урона из-за того, что он был слишком маленьким.

Несмотря на то, что мод скачало не так много людей, создатели всё равно активно поддерживают его и стараются как можно быстрее выпускать новые обновления. Скорее всего, в будущем для модификации выпустят ещё несколько крупных апдейтов. Скачать мод можно здесь.