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Трассировка лучей становится всё популярнее. Её внедряют и в старые, и в новые игры. Не обошли стороной и легендарную третью часть The Witcher, которая многим игрокам запомнилась как шедевр игровой индустрии. Несмотря на её динамичность и увлекательность, современные пользователи уже считают её графику устаревшей. Именно для них недавно создали Phoenix Lighting Mod, включающий в себя шейдер RayTraced Global Illumination.

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Сейчас мод с трассировкой лучей проходит предварительное тестирование, но некоторые кадры из его работы уже выложили в сеть, чтобы подогреть интерес фанатов и заинтересовать их уже не дополнениями с новыми NPC и заданиями, а значительным повышением качества изображения. Благодаря RayTraced Global Illumination, кадры из видео выглядят гораздо качественнее, чем оригинал, ведь со времени его выхода прошло уже 5 лет.

Данный мод безоговорочно является одной из лучших световых модификаций, созданных с целью обеспечения единообразного внешнего вида игрового процесса и кат-сцен. Более подробную информацию и всё, что связано с выходом мода в свет, вы можете прочесть на сервере разработчиков в Discord. Когда можно будет свободно скачать The Witcher 3 с трассировкой лучей – неизвестно, но она точно принесёт вам новые ощущения.