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После возвращения в Steam Grand Theft Auto IV лишилась многих важных функций

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Как сообщала сама компания Rockstar Games, после того как легендарный криминальный боевик, запомнившийся тысячам людей, исчез из популярного магазина игр Steam, его обязательно вернут в самое скорое время, улучшив общий вид и удалив старые радиостанции Ramjam FM, Vice City FM и Self-Actualization FM. 

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Своё слово Rockstar Games действительно сдержала, вот только видимых улучшений не наблюдается, даже наоборот - теперь игра перестала поддерживать одни из используемых ранее операционных систем: Windows XP и Windows Vista. Каждый пользователь, игравший на них, отныне обречён на смену ОС, так как в минимальных требованиях указана уже одна Windows 7, и неизвестно, сколько она "продержится". Обладатели XP уже жалуются на то, что до обновления GTA IV прекрасно функционировала, но теперь не запускается. 

Также, при привязке к сервису Valve, "Стимовская" версия игры включается только через Rockstar Games Launcher. На данный момент стоимость игры не изменилась, несмотря на обновление. Её по-прежнему можно купить за 1099 рублей. Возможно, скоро разработчики Steam учтут пожелания пользователей и вновь добавят поддержку для XP и Vista, но шанс этого не велик. Кроме этого, игра лишилась мультиплеера - одной из ключевых особенностей геймплея.

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