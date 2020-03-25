После возвращения в Steam Grand Theft Auto IV лишилась многих важных функций
Как сообщала сама компания Rockstar Games, после того как легендарный криминальный боевик, запомнившийся тысячам людей, исчез из популярного магазина игр Steam, его обязательно вернут в самое скорое время, улучшив общий вид и удалив старые радиостанции Ramjam FM, Vice City FM и Self-Actualization FM.
рекламаСвоё слово Rockstar Games действительно сдержала, вот только видимых улучшений не наблюдается, даже наоборот - теперь игра перестала поддерживать одни из используемых ранее операционных систем: Windows XP и Windows Vista. Каждый пользователь, игравший на них, отныне обречён на смену ОС, так как в минимальных требованиях указана уже одна Windows 7, и неизвестно, сколько она "продержится". Обладатели XP уже жалуются на то, что до обновления GTA IV прекрасно функционировала, но теперь не запускается.
Также, при привязке к сервису Valve, "Стимовская" версия игры включается только через Rockstar Games Launcher. На данный момент стоимость игры не изменилась, несмотря на обновление. Её по-прежнему можно купить за 1099 рублей. Возможно, скоро разработчики Steam учтут пожелания пользователей и вновь добавят поддержку для XP и Vista, но шанс этого не велик. Кроме этого, игра лишилась мультиплеера - одной из ключевых особенностей геймплея.
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