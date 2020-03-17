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Несколько дней назад ведущая студия по разработке игр CD Projekt RED последовала примеру многих мировых корпораций и перевела всех сотрудников на домашний режим работы. Ранее сообщалось, что новую игру Cyberpunk 2077, про которую писали тысячи новостей, разработчики решили перенести на начало сентября.

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В связи с пандемией коронавируса, выпуск некоторых игр и сериалов уже отложили до лучших времён, например, сериал "Ведьмак", но студия CD Projekt RED оказалась не из боязливых. На Cyberpunk 2077 вирус никак не повлияет. Про это официально заявили разработчики, написав в Twitter, что на протяжении недели они делали всё возможное для обеспечения безопасности сотрудников, но от выпуска долгожданной игры в сентябре отказываться не собираются.

Наверняка, одной из причин этого является то, что игру ждут сотни тысяч фанатов, она должна выйти на 4-х игровых платформах: Xbox One, Stadia, PlayStation 4 и GeForce NOW. Также в RPG можно будет сыграть и на персональных компьютерах. Кроме этого, недавно сообщалось, что уже очень скоро игра получит возрастной рейтинг. Не исключено, что планы студии могут в скором времени измениться, так как пандемия всё набирает обороты.