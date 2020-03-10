Ролевая игра Cyberpunk 2077 до сих пор не имеет установленного возрастного ограничения. Это нормально, проект ещё не выпущен. Но самое время определиться с цензом. Именно поэтому клиент игры отправили рейтинговым агентствам ESRB и PEGI. Информацию отправке сообщил непосредственно руководитель студии CD Projekt RED, господин Адам Бадовский.

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Нам важно понимать в данной ситуации следующее: Cyberpunk 2077 уже выглядит как полностью завершённое произведение, ведь рейтинговые агентства будут оценивать весь имеющейся в ней контент. Текстуры, модели, описания квестов, все диалоги — без готового на 100% содержимого оценивать игру было бы неправильно. До релиза CD Projekt RED остаётся заниматься только окончательной «полировкой» своего детища, то есть, вычищать баги и улучшать все заложенные механики. А выход проекта, напомним, намечен на 17 сентября.