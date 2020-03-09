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Уже много лет приложение AnTuTu считается самым популярным и наиболее эффективным бенчмарком для тестирования производительности мобильных устройств. Количество его скачиваний давно перевалило за сто миллионов, но сегодня его удалили из одного из самых популярнейших магазинов - Google Play. Причины исчезновения "народного" бенчмарка сразу же поведали разработчики, не став скрывать от пользователей никаких деталей.

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Создатели программы официально рассказали, что ранее Google Play удалил все приложения, связанные с компанией Cheetah Mobile за слишком частое нарушение конфиденциальности и постоянную трансляцию навязчивой рекламы. По этой же причине удалили и AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark и AITUTU Benchmark. Все они оказались в чёрном списке фирменного магазина Google.

Незамедлительно изучив вопрос, менеджер по глобальному маркетингу AnTuTu Амели Лю заявила, что в ссылке на политику конфиденциальности действительно был указан адрес cmcm.com, принадлежащий компании Cheetah Mobile, но сейчас они работают над решением проблемы и надеются, что в самом скором времени статус AnTuTu будет возобновлён и приложение вернётся в Google Play. Комментариев от Google до сих пор не было.

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