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Что только не делают производители мебели для того, чтобы привлечь к себе внимание геймеров. И изготавливают специальные аксессуары для столов, и делают мягкие удобные кресла, имеющие немалое разнообразие возможностей. Всем этим, конечно, дело не заканчивается. Для максимального удобства и в то же время для самых ленивых игроков компания Bauhutte решила пойти на отчаянный шаг - создание первой в мире кровати, адаптированной именно для геймерства.

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Звучит эта задумка уж слишком привлекательно, даже на уровне фантастики, но разработчики кровати так не думают. Как видно из изображения, она представляет из себя два монитора, прикрепленных к верхней части корпуса, слева от них расположили клавиатуру, пользоваться которой при необходимости печатания будет неудобно из-за постоянных поворотов головы на 90°. Естественно, не обошлось и без всевозможных креплений для стаканов и бутылок, которые тоже можно увидеть на фотографии. Также кровать имеет специальное гибкое крепление для смартфона.

Несмотря на то, что данная разработка не идеальная из-за банальных ошибок, допущенных разработчиками, она уже сейчас может похвастаться большими возможностями. Использовать её в повседневной жизни могут даже люди с ограниченными возможностями, вернее, для них она станет настоящим подарком. Вне сомнений, в будущем геймерская мебель будет набирать больше популярности и востребованности. Стоимость этого оригинального товара вместе с мониторами составляет $20,000. "Лайт" версия продается за $14,000.

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