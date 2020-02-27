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Недавно мы писали, что впервые смартфону удалось одолеть отметку в 600 000 баллов теста AnTuTu, но рекорду не суждено было продержаться и неделю. Уже сегодня в сети появились первые результаты тестирования флагмана Xiaomi Black Shark 3, который позиционируется, как самый мощный игровой смартфон. По плану, его должны официально представить 3 марта.

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Многие годы компании длинными шагами шли к невероятной цифре 600 000. Но, как только это удалось Realme, китайский конкурент быстро решил это исправить. Конечно, отрыв оказался не столь огромным, как казалось, всего лишь в 17 000 баллов. На предварительном тестировании Black Shark 3 показал удивительный результат в бенчмарке - 620 952 балла. Этим достижением сразу же похвастался глава подразделения Black Shark.

Также были выставлены "достижения" смартфона с менее продвинутой конфигурацией. Данная версия смогла показать только 612 651 балл, что на восемь тысяч меньше предыдущего. Пока неизвестно, сколько именно будет поставляться конфигураций, как и их стоимость. Возможно даже, что цифра 620 952 не станет порогом для Black Shark 3. На данный момент это число является самым высоким, хотя, ради справедливости, стоило бы дождаться официальных данных, чтобы наверняка утверждать.

