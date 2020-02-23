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В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов

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Уже завтра будет официально представлен первый в мире смартфон, прошедший устрашающую для многих устройств отметку в 600 000 теста производительности Antutu. Это Realme X50 Pro. Из его технических характеристик мы знаем лишь то, что он оснащён оперативной памятью на 12 Гб, работать будет под управлением фирменной оболочки Realme UI, которая базируется на Android 10 и имеет батарею 4000+ мАч. Все остальные подробности, как и цена остаются неизвестными.

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Как мы знаем, самым популярным тестом для определения производительности смартфонов является Antutu. В нём каждому мобильному устройству приписывается определённое число, отражающее его основные характеристики. До сих пор цифра 600 000 баллов считалась вершиной айсберга, дотянуться до которой практически невозможно, но недавно компания Realme сделала это, о чём рассказал её президент по глобальному маркетингу Сюй Ци. Он выставил на всеобщее обозрения результаты тестов нового смартфона Realme X50 Pro, до сих пор официально не представленного. 

По данным скриншота, флагман набрал 603 871 балл, чем поставил новый мировой рекорд. Такого со времён существования смартфонов ещё не было. Скорее всего, решающую часть этого результата сделала флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 865. В итоге, CPU принесло мобильному устройству 183 255 баллов, а GPU 224 561. Отдел памяти (memory) составляет 106 897 от общего количества. Также, по данным бенчмарка, смартфон удобен в использовании на 89 158 баллов. 

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