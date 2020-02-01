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Всем конечно известно, что относительно недавно миллиардер Илон Маск пообещал вывести на обиту достаточное количество спутников для распространения интернета по всему земному шару. 9 января на нашем сайте уже писали про то, что господин Маск пополнил земную орбиту шестьюдесятью новыми спутниками. В тот раз была отправлена третья партия, сегодня стартовала четвёртая, в который было ровно столько же аппаратов, как и в предыдущей. Несколько часов назад космическая ракета Falcon 9, на которой и находились спутники, покинула земное пространство.

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На данный момент проект Starlink включает в себя 240 спутников, не считая тех, которые по определённым техническим причинам сошли с орбиты. Уже не раз сообщалось, что учёные со всего мира в один голос заявляют о том, что наблюдение за космическим пространством может прекратиться из-за образования орбитальной группы спутниками Маска. Такое большое количество летающих устройств полностью лишит астрономов работы. На небе будут видны только спутники, никаких планет, астероидов, комет и подобных образований. Означает это, что небесное пространство станет "загрязнённым". В связи с этим, в прошлый раз он даже наградил один из своих аппаратов отражающим покрытием.

По имеющимся данным, ни один из новых спутников такого покрытия не имеет, что существенно усложняет задачу астрономов. На самый главный и интересующий всех вопрос, когда же безлимитный интернет наконец заработает, Илон Маск ответил, что всего на орбите должно быть 720 спутников. Именно такое число обеспечит отличную бесперебойную работу. Согласно плану, заработать он должен уже в этом году. Нет никаких причин для сомнений в том, что в скором времени Starlink будет активно использоваться.