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Ещё в прошлом году компания Cellebrite из Израиля анонсировала необычное устройство, которое позволяет безпрепятственно разблокировать абсолютно любой смарфтон под операционной системой iOS или Android. Сразу же после этого "яблочная" компания немедленно позаботилась о сохранности своих смартфонов, серьёзно усовершенствовав систему безопасности, но, как оказалось, это не помогло, ведь смартфоны снова стало можно разблокировать.

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После целого года томительного ожидания прибор наконец пошел в массы. Первым его официальным покупателем стала полиция Шотландии. Конечно, полный список данных смартфонов не даётся для доступа полицейских. Для извлечения доступны ограниченные факты: журнал вызовов, галерея, SMS и ещё некоторые функции, которые были бы открыты, если бы смартфон находился в разблокированным состоянии.

Сразу после покупки сотрудники полиции предоставили видеоролик, в котором не очень подробно демонстрировалась некоторая информация про прибор и его работу. Авторы снятого ролика подчёркивают, что все сотрудники, в чьих руках будет находиться гаджет для взлома, будут обязаны вести подробный отчёт о проделанной работе. В качестве примера для видео использовался смартфон на базе Android, но разработчики с уверенностью заявляют, что для прибора не составит труда разблокировать новые модели iPhone.