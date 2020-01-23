Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прибор для разблокировки любого смартфона на iOS и Android показали на деле

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ещё в прошлом году компания Cellebrite из Израиля анонсировала необычное устройство, которое позволяет безпрепятственно разблокировать абсолютно любой смарфтон под операционной системой iOS или Android. Сразу же после этого "яблочная" компания немедленно позаботилась о сохранности своих смартфонов, серьёзно усовершенствовав систему безопасности, но, как оказалось, это не помогло, ведь смартфоны снова стало можно разблокировать. 

реклама

После целого года томительного ожидания прибор наконец пошел в массы. Первым его официальным покупателем стала полиция Шотландии. Конечно, полный список данных смартфонов не даётся для доступа полицейских. Для извлечения доступны ограниченные факты: журнал вызовов, галерея, SMS и ещё некоторые функции, которые были бы открыты, если бы смартфон находился в разблокированным состоянии.

Сразу после покупки сотрудники полиции предоставили видеоролик, в котором не очень подробно демонстрировалась некоторая информация про прибор и его работу. Авторы снятого ролика подчёркивают, что все сотрудники, в чьих руках будет находиться гаджет для взлома, будут обязаны вести подробный отчёт о проделанной работе. В качестве примера для видео использовался смартфон на базе Android, но разработчики с уверенностью заявляют, что для прибора не составит труда разблокировать новые модели iPhone.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
2
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
54
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
74
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
25
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
70

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 74
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 499
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 54
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft придумала как уговорить пользователей Windows 7 перейти на Windows 10
49
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
48
«Росатом» построит одну из самых больших ферм по добыче Биткоина в мире
49
Видеокарта AMD Radeon RX 5800 XT может оказаться вдвое мощнее, чем Radeon RX 5700 XT
39
Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
16
Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
19
Мёртвый процессор AMD EPYC без крышки: анатомический театр
20
Ожидается масштабное снижение цен на процессоры Intel
71
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
29
В Сеть просочился отрывок геймплея Godfall — одного из первых проектов для PlayStation 5 (обновлено)
18
Видеокарта Radeon RX 5600 XT с лёгкостью обходит более дорогую GeForce RTX 2060 демонстрируя впечатляющие результаты - эксперты techspot
35
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) могут потребовать новых материнских плат
41
Статистика стоимости доступа в интернет в разных странах
62
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
34
AMD официально выпустила Radeon RX 5600 XT
43
Intel Comet Lake и поддержка PCI Express 4.0: и да, и нет одновременно
47
Сони планирует выпуск первого в мире телефона с экраном 4K, Snapdragon 865 и поддержкой 5G
18
UltraRAM - новый тип памяти, обладающий скоростью ОЗУ
8
Intel нашла способ значительно ускорить свою дискретную видеокарту
19
Море свежего геймплея DOOM Eternal
22

Популярные статьи

Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
104
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
54
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
105
Топ-5 смартфонов декабря 2019 года
7
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
21
Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро
+
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
2
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
5

Сейчас обсуждают

ricepudding
08:59
Smartboost для поддерживаемых игр+Smartshift ещё 15%
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
Евгений Васютин
08:55
от чего вы так скептически смотрите на этот вопрос? если смотреть на историю встройки от интел. то с 2009 по 2015г она увеличила свою производительность в 12 раз... за 6 лет... это плохие темпы роста?...
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
Inqizitor
08:53
Даунвольт делаешь, снижаешь частоту и получаешь 300Вт вместо 450. Это же АТИ.
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
1TronpmG5
08:51
В спецификациях на плату указан формат XL-ATX: https://www.gigabyte.com/Motherboard/TRX40-AORUS-XTREME-rev-10/sp#sp В спецификации корпуса поддержка заявлена: https://www.bequiet.com/en/case/697 Но...
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
ricepudding
08:51
Да кому ты объясняешь )
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
MriS
08:50
У процев АМД по формуле TDP рассчитывается, в зависимости от температур и мощности охлаждения цифра может быть любой. Что бы 3950X имел 105 Вт, нужно мощнее охлаждение поставить, амд рекомендует к нем...
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
Inqizitor
08:50
12 террафлопс против 17 - зная АТИ и то, что у них не всё слава богу, можно предположить, что быстрее будет на 25% максимум, в красных играх до 40%. Это самый максимум, что можно предположить. Реально...
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
ricepudding
08:50
Архитектура и техпроцесс. Изучай.
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
Твоя мамка
08:49
И?
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
Твоя мамка
08:48
Так ты сделал тот же самое уахзахахпххахахпххахаззазпхвххахпхпхзпзпзпзпззпзпзпзрззпзпззрлалаллпла
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем