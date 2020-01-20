Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ровно девять лет назад на свет появилась легандарная The Elder Scrolls V: Skyrim, в которую играли сотни миллионов игроков по всему земному шару. Вне сомнений, все эти люди уже с того же года ждут продолжение эпохальной игры. Её разработчик студия Bethesda ещё в 2018 году на коференции E3 заявила, что ждать следущую игру стоит, но не скоро. С того момента прошло 2 года, и, кажется, релиз долгожданной игры приближается всё быстрее. Появились слухи, в связи с которыми можно сделать вывод, что The Elder Scrolls VI может выйти совсем скоро.

реклама

Кое-какая информация об этом обнаружилась на ресурсе Reddit, где часто обсуждают новые игры и всё, что с ними связано. Именно там пользователь с ником BongRippaTheSkeptic привлёк к себе внимание общественности ссылкой на новые вакансии , недавно размещённые компанией Bethesda Game Studio. На сайте сказано, что компании срочно требуются "талантливые программисты для создания прорывной RPG". Разработчики настаивают, чтобы "новая RPG" имела совместимость со всеми новыми консолями. Нужные Bethesda программисты обязаны обладать креативом для добавления новых геймплейных особенностей, обрабатывать поведение персонажей и главное - разработать или усовершенствовать текущую боевую систему. К слову, про неё мы недавно писали.

Если сложить эти два факта вместе, то получается, что разработка продолжения The Elder Scrolls V: Skyrim близка к концу как никогда раньше. Быть может, всё это лишь домыслы, созданные для поднятия шумихи, но и отрицать завершение работ тоже наверняка нельзя. А вы ждёте следующую часть The Elder Scrolls? Напишите своё мнение в комментариях.