Дональд Трамп напрямую обратился к Apple с просьбой сотрудничества в вопросе разблокировки iPhone
Недавно Купертинская компания Apple опубликовала официальное заявление, в котором отказалась участвовать в вопросах разблокировки своих смартфонов, если того требует полиция, ФБР или другие правоохранительные органы. Ждать ответа пришлось недолго. Президент США Дональд Трамп в своём Twitter аккаунте высказал компании немедленное требования следующего характера.
рекламаДля тех кто не знаком с английским языком, мы переведём:
"На протяжении всего времени мы активно поддерживали развитие Apple в торговых и множествах других вопросов, а когда пришло время ответить тем же, они отказываются разблокировать смартфоны убийц, наркобаронов и прочих преступников, мотивируя это тем, что конфиденциальность любого пользователя должна быть в сохранности. Они обязаны оказать помощь нашей великой стране. СЕЙЧАС! ВЕРНЁМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!", - Дональд Трамп.
рекламаДанная ситуация является далеко не из тех лёгких случаев, решить которые можно лишь просьбами, ведь по всему видно, что компания действительно решила не давать задних и до самого конца защищать данные пользователей. Возможен ли исход, в котором Apple поддастся давлению со стороны Трампа и отдаст все ключи шифрования, напишите своё мнение в комментариях.
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