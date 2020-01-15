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Недавно Купертинская компания Apple опубликовала официальное заявление, в котором отказалась участвовать в вопросах разблокировки своих смартфонов, если того требует полиция, ФБР или другие правоохранительные органы. Ждать ответа пришлось недолго. Президент США Дональд Трамп в своём Twitter аккаунте высказал компании немедленное требования следующего характера.

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"На протяжении всего времени мы активно поддерживали развитие Apple в торговых и множествах других вопросов, а когда пришло время ответить тем же, они отказываются разблокировать смартфоны убийц, наркобаронов и прочих преступников, мотивируя это тем, что конфиденциальность любого пользователя должна быть в сохранности. Они обязаны оказать помощь нашей великой стране. СЕЙЧАС! ВЕРНЁМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!", - Дональд Трамп.

Для тех кто не знаком с английским языком, мы переведём:

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Данная ситуация является далеко не из тех лёгких случаев, решить которые можно лишь просьбами, ведь по всему видно, что компания действительно решила не давать задних и до самого конца защищать данные пользователей. Возможен ли исход, в котором Apple поддастся давлению со стороны Трампа и отдаст все ключи шифрования, напишите своё мнение в комментариях.