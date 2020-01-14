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Ещё совсем недавно вышел первый сезон сериала про грозного ведьмака Геральта из Ривии, но разговоры о его концовке ходят уже сегодня. По полученным данным, сценаристы собираются растянуть шоу на семь сезонов, но интриги в концовке не было изначально. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что знаем, чем должна завершиться история «Ведьмака» со слов Лорен Шмидт Хиссрич.

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Недавно интервьюером был задан интересный вопрос сценаристу «Ведьмака» о том, как она относится к фиаско, которое потерпела «Игра престолов» из-за своей "ужасной" концовки, и не повторит ли «Ведьмак» её судьбу. На данный вопрос мадам Хиссрич ответила тем, что с самого начала у них есть чёткий план, которого они придерживаются. Заключается он в том, чтобы не отходить от сюжетной линии романа, ибо это может привести к неконтролируемым последствиям. До тех пор, пока сериал будет сниматься по романам, у него будет всё хорошо.

Проще говоря, у Лорен Шмидт Хиссрич имеется единый канон, который по её мнению должен обязательно принести сериалу славу и прибыль. Мы не будем рассказывать здесь концовку романа, ведь многие фанаты сериала про Геральта не читали книг и, соответственно, понятия не имеют, чем закончился роман. Сказать можно лишь то, что с огромной долей вероятности конец взорвавшего сеть шоу предопределён уже сейчас.