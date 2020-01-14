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По миру распространено невероятное количество разнообразных вирусов как для смартфонов, так и для ПК, каждый из которых отличается оригинальностью от всех остальных. В основном создатели вирусов хотят получить материальную выгоду при работе своего творения, но есть и те, кто просто веселится, не нанося пользователю никакого ущерба, кроме морального. Прочитав данную новость, вы узнаете о вирусе под названием Faketoken и его новых оскорбительных возможностях.

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Впервые троян Faketoken обнаружили ещё в далёком 2014 году, когда его главной целью было воровство крупных денежных средств с банковских счетов, благодаря чему он был внесён в ТОП-20 самых опасных вирусов мира. Сегодня, по сообщениям экспертов из «Лаборатории Касперского», он немного изменил свою политику и занялся глобальным хулиганством с целью ещё большего обогащения, только теперь иным способом.

Ориентирование на воровство пользовательских данных уменьшилось, но зато троян начал рассылать всем контактам на зараженном устройстве SMS с противными оскорблениями и угрозами. Из-за этого пострадало уже 5 000 человек, смартфоны которых резко стали "брызгать оскорблениями". Естественно, эти издевательства несут выгодные возможности для создателей уязвимости, ведь многие номера адресатов так или иначе связаны с коммерческими компаниями, отправлять сообщения которым стоит вдвое, а то и втрое больше денег.