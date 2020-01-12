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PS5 на старте может получить ряд эксклюзивов в отличие от Xbox Series X

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Мы уже знаем, что компания Microsoft решила первое время не выпускать эксклюзивные игры на свою фирменную консоль Xbox Series X. Об этом заявил глава подразделения Xbox Game Studios Мэтт Бути. С выходом новой PlayStation 5 дело обстоит совсем по-другому. Разработчики решили, что тянуть с запуском эксклюзивов не стоит. Об этом сказано на игровом ресурсе Kotaku, где, ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявляют, что некоторые игры стартового пакета станут эксклюзивными.

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Означает это, что поиграть в них можно будет только на PS5. На всех прошлых платформах до неё они будут недоступны. В том числе и PS4.  Очевидно, что стратегии Sony и Microsoft кардинально отличаются друг от друга. Первая компания делает ударение на узкой аудитории, выбирающей новейшее оборудование, а вторая стремится взять широкую часть рынка, продолжая политику Xbox Play Anywhere. 

Пока что до конца неизвестно, сбудется ли данная информация или нет, из-за отсутствия официальных комментариев по этому поводу со стороны Sony. Если это всё же окажется правдой, то все без исключения поклонники PlayStation будут очень рады новости, что выход PS5 принесёт немало эксклюзивов. 

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