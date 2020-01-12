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Уже много лет производители консолей и персональных компьютеров ведут отчаянную борьбу за лучшую производительность. Ещё с 1980‑х балом правят компьютеры и приставки, но возможно, что в скором времени граница между ними полностью исчезнет. Традиционно этот сценарий считается фантастическим, но с выходом новой Xbox Series X ситуация переменится.

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В интернете продолжают появляться новые сведения о консоли Xbox Series X, выход которой запланирован на самое ближайшее время. Новой утечкой про консоль стала информация о введении нового режима под названием Windows Mode, позволяющего безпрепятственно загружать любые приложения в системе консоли. По информации итальянского ресурса Generacion Xbox , инсайдерские данные по поводу режима должны подтвердиться на все 100%.

Кроме этого сообщается, что приставка получит поддержку Steam и Epic Games Store, а также всех игр, которые они предоставляют. Означать это может лишь одно - многолетняя война "приставки и компьютера" скоро закончится. Кроме этого, игровой потенциал Xbox Series X должен существенно возрасти, ведь на сервисах цифровой дистрибуции находится большое количество игр. Подтвердится эта информация или нет - скоро узнаем.