Xbox Series X скорее всего сможет запускать ПК игры и будет поддерживать Steam
Уже много лет производители консолей и персональных компьютеров ведут отчаянную борьбу за лучшую производительность. Ещё с 1980‑х балом правят компьютеры и приставки, но возможно, что в скором времени граница между ними полностью исчезнет. Традиционно этот сценарий считается фантастическим, но с выходом новой Xbox Series X ситуация переменится.
рекламаВ интернете продолжают появляться новые сведения о консоли Xbox Series X, выход которой запланирован на самое ближайшее время. Новой утечкой про консоль стала информация о введении нового режима под названием Windows Mode, позволяющего безпрепятственно загружать любые приложения в системе консоли. По информации итальянского ресурса Generacion Xbox, инсайдерские данные по поводу режима должны подтвердиться на все 100%.
Кроме этого сообщается, что приставка получит поддержку Steam и Epic Games Store, а также всех игр, которые они предоставляют. Означать это может лишь одно - многолетняя война "приставки и компьютера" скоро закончится. Кроме этого, игровой потенциал Xbox Series X должен существенно возрасти, ведь на сервисах цифровой дистрибуции находится большое количество игр. Подтвердится эта информация или нет - скоро узнаем.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила