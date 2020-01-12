Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xbox Series X скорее всего сможет запускать ПК игры и будет поддерживать Steam

для раздела Блоги
29
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже много лет производители консолей и персональных компьютеров ведут отчаянную борьбу за лучшую производительность. Ещё с 1980‑х балом правят компьютеры и приставки, но возможно, что в скором времени граница между ними полностью исчезнет. Традиционно этот сценарий считается фантастическим, но с выходом новой Xbox Series X ситуация переменится. 

реклама

В интернете продолжают появляться новые сведения о консоли Xbox Series X, выход которой запланирован на самое ближайшее время. Новой утечкой про консоль стала информация о введении нового режима под названием Windows Mode, позволяющего безпрепятственно загружать любые приложения в системе консоли. По информации итальянского ресурса Generacion Xbox, инсайдерские данные по поводу режима должны подтвердиться на все 100%.

Кроме этого сообщается, что приставка получит поддержку Steam и Epic Games Store, а также всех игр, которые они предоставляют. Означать это может лишь одно - многолетняя война "приставки и компьютера" скоро закончится. Кроме этого, игровой потенциал Xbox Series X должен существенно возрасти, ведь на сервисах цифровой дистрибуции находится большое количество игр. Подтвердится эта информация или нет - скоро узнаем. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
3
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
403
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
24
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
48
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
39
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
8
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
36
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
18

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 403
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 130
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 39
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
192
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
181
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 не смог обогнать Core i7-7700K и AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке AotS
169
EVGA GeForce RTX 2060 KO не оставляет шансов AMD Radeon RX 5600XT при равной стоимости
27
AMD выпустила продвинутые драйвера для видеокарт Radeon
39
Неанонсированная видеокарта AMD Radeon обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti почти на 20%
33
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA наметила на март
28
В сеть просочилась новая информация о GTA 6
13
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
14
Microsoft откажется от плиток в новой Windows, а также представит улучшенную версию проводника
28
Площадь кристалла AMD Renoir приблизительно равна 150 кв.мм
24
Правительство США устанавливает на бюджетные смартфоны программу для слежки и удалённого управления - MalwareBytes
13
Утечка: подробности и сроки выхода новой Assassin’s Creed про викингов
25
Авторы космического шутера Boundary показали, как работает трассировка лучей в их игре
15
В нынешнем году наушники могут научиться измерять давление
8
Caterpillar анонсировала защищённый смартфон CAT S32
5
В Google Play обнаружены новые вредоносные приложения
2
Asus представила скоростную карту-адаптер SSD Hyper Quad M.2 PCIe 4.0 x16 на CES 2020
9
Xiaomi официально закрыла проект Mi MIX Alpha
7
AMD считает сильной стороной RDNA соотношение цены и быстродействия
38

Популярные статьи

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
403
Thermaltake - блуждание в тумане на кладбище инноваций
42
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
48
Боремся с зависимостью от интернета - цифровая детоксикация
43
Обзор электронной книги Onyx Boox Livingstone
10
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
3

Сейчас обсуждают

warmuza
15:18
Нет.
Xbox Series X скорее всего сможет запускать ПК игры и будет поддерживать Steam
warmuza
15:16
Уговорил.
Xbox Series X скорее всего сможет запускать ПК игры и будет поддерживать Steam
Даниил Ищенко
15:16
Мне бы не хотелось такого сюжета , то что один из гг злодей. Да и 80-90е как то не верится . у TAKE TWO есть серия игр мафия , причем уже ходят слухи о том что в ближайшее время выкатят анонс 4 час...
В сеть просочилась новая информация о GTA 6
qwerttttyy
15:15
товарищ таракан, я свое образование получил почти 20 лет назад и ввиду крайне редкой востребованности точных наук за эти 20 лет я думаю,что имею право ошибиться. а если учесть ваше "знание" языка,то ...
Площадь кристалла AMD Renoir приблизительно равна 150 кв.мм
John Headon
15:14
Если долго опускаться на дно, то когда-то упадёшь с потолка.
Боремся с зависимостью от интернета - цифровая детоксикация
wwr222
15:10
Да,ты прав...Особенно в уравнивании напряжения,прям идеальное решение! Типа,давай уравняем давление,входящего в двигатель воздуха,на Порше 911 Турбо и атмосферного v12 и потом удивимся динамике...
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
Отстань
15:09
бессознательное бесконечно сильнее нашего Я. но есть еще Сверх-Я (религиозное). и в этом треугольнике важно на чьей стороне Сверх-Я. прямо "в лоб", через запреты, бессознательное невозможно преодолеть...
Боремся с зависимостью от интернета - цифровая детоксикация
Василий Князев
15:08
Если черный экран, то в меню выбора загрузки операционки, нужно выбрать "загрузить в режиме совместимости", либо прописать "nomodeset".
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
Вася
15:00
Зачем ты затираешь про райзен, когда речь в моём посте шла про интел и то, что не всегда идёт хмр/разгон на 4000 и выше мгц? А то, что частота памяти на интеле выше - это очевидно, т.к. КП всё ещё луч...
AMD выпустила продвинутые драйвера для видеокарт Radeon
Василий Князев
14:59
Не первый год на Linux, полностью отказался от продуктов microsoft и в игры играю, и документы редактирую. Видимо я что-то делаю не так.
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем