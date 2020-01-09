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Многим любителям игр сервис цифровой дистрибуции Steam известен как место, в котором всегда можно найти хорошие игры и поиграть с миллионами скачавших. Но, популярность магазина падает, притом не маленькими темпами, а огромными. Мы не будем сравнивать статистику проданных игр в лучшие года Steam (2013, 2015, 2016, 2017), а лишь приведём в пример данные прошлого года, показывающие, что сервис неминуемо идёт ко дну.

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Всем известно, что 2018 год был не самым благоприятным для жизни сервиса из-за открытия конкурента в лице Epic Games Store. В сторону платформы было высказано большое количество критики, но несмотря на это, нужная аудитория всё равно присутствовала благодаря постоянным бесплатным раздачам игр и временным эксклюзивам. Возможно, дело совсем не в этом, но в 2019 году платформа от Valve продала в два раза меньше игр чем в 2018.

Статистику по этому поводу как обычно предоставил сервис SteamSpy. По его данным, в 2018 году было распродано 415 миллионов игр, а в следующем году количество снизилось практически в два раза. Общий показатель составляет 127 миллионов экземпляров. К слову сказать, тремя годами ранее было продано 440 миллионов, что в три с половиной раза больше сегодняшнего числа. Статистика также говорит, что за последние 12 лет это худший результат для компании. Каким именно образом Steam собирается решать проблему, пока неясно, но её существование теперь явно видно.