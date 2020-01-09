Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже много месяцев ходят слухи про то, что в школах РФ появятся специальные уроки кибербезопасности, на которых специалисты будут рассказывать основы пользования интернетом и о способах защиты от плохого влияния со стороны глобальной сети. И вот, наступил момент, когда это действительно свершилось, ведь недавно Министерство просвещения России дало своё согласие на повышение цифровой грамотности учащихся.

реклама

В министерстве по этому поводу говорят, что программа ОБЖ теперь будет включать в себя защиту от кибербулинга и ознакомление со всевозможными рисками и угрозами на просторах глобальной паутины. Некоторые из них школьники даже смогут предотвращать. За введение новых основ кибербезопасности высказалась глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина. По её словам, количество булинга в интернете увеличивается с каждым днём. Отличными примерами для этого служат социальные сети ВКонтакте, Instagram, а также видеосервис YouTube.

Главными их проблемами считаются вымогательство денег и шантаж. По ожиданиям экспертов, новый курс кибербезопасноти будет иметь кардинально изменённую политику. Так, теперь учащимся не станут запрещать совершать необдуманные поступки в интернете. Вместо этого им объяснят последствия, к которым они приведут, и какие риски несут за собой.